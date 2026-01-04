Маккиннон набрал 4 очка за матч в 33-й раз в карьере и вышел на чистое 2-е место в истории «Колорадо» и «Квебека»

Нэтан Маккиннон набрал 4 очка за матч НХЛ в 33-й раз в карьере.

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:3).

На его счету канадца теперь 74 (35+39) балла в 40 играх в текущем сезоне.

Маккиннон набрал 4 очка за матч в 33-й раз в карьере. Он превзошел достижение Джо Сакика (32) и вышел на чистое 2-е место в истории франшизы («Колорадо » и «Квебек Нордикс»). Лидирует Петер Штястны (52).