Вячеслав Быков: «Андронов оставил впечатляющий след и в истории отечественного хоккея, и на международном уровне. Игрок с мощным характером не оставлял фанатов равнодушными!»

Вячеслав Быков высказался о завершившем карьеру хоккеиста Сергее Андронове.

Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков поделился мнением о Сергее Андронове .

Сегодня олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Андронов оставил впечатляющий след и в истории отечественного хоккея, и на международном уровне. Его полюбили болельщики за прямую, откровенную игру и позицию на площадке.

Игрок с мощным характером не оставлял фанатов равнодушными, его уважали соперники! Тренеры всегда ценят таких парней, они идут до победного конца. На их примере можно мотивировать команду и добиваться результата.

Надеюсь, в будущем Сергей сможет найти свой путь и стать таким же лидером, как и на льду», – сказал Быков.

Андронов завершил карьеру в 36 лет: «Спасибо тебе, его величество хоккей, что подарил эту увлекательную, где-то тяжелую, но справедливую жизнь. Я иду дальше»

