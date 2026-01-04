Кучеров забил 20+ голов за сезон в 11-й раз в карьере и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обойдя Сен-Луи

Никита Кучеров забил 20+ голов за сезон в 11-й раз в карьере.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров набрал 5 (1+4) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (7:3).

Теперь на его счету 59 (20+39) баллов в 37 матчах в текущем сезоне.

Кучеров забил 20 и более голов за сезон в 11-й раз в карьере. Он превзошел достижение Мартена Сен-Луи (10) и вышел на чистое 3-е место по этому показателю в истории франшизы.

Винсент Лекавалье (12) идет на 2-м месте, лидирует Стивен Стэмкос (14).