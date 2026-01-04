Агент О′Делла о возможном возвращении в КХЛ: «У него решается вопрос с медициной. Как только в этом будет определенность, появится смысл о чем-то говорить»
Агент О′Делла высказался о возможном возвращении игрока в КХЛ.
Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего Эрика О′Делла, высказался о возможном возвращении игрока в КХЛ.
Ранее появилась информация о том, что бывший форвард «Динамо», «Ак Барса», «Металлурга» и «Сочи» входит в сферу интересов двух клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Правда, что О′Делл может вернуться в КХЛ в ближайшее время?
– У него пока решается вопрос с медициной. Как только в этом будет определенность, тогда появится смысл о чем-то говорить, – сказал Чистяков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
