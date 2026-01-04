Директор «Металлурга» о Кузнецове в списке отказов: «Это во многом его инициатива, человека не устраивало положение в команде. Он хочет больше играть»
Директор «Металлурга» высказался о Кузнецове в списке отказов.
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал, что нападающий Евгений Кузнецов попросил поместить его в список отказов.
– По какой причине в «Металлурге» решили поместить Евгения Кузнецова в список отказов?
– Мы поговорили с Женькой, периодически с ним общались, это во многом его инициатива, человека не устраивало его положение в команде. Кузнецов хочет больше играть.
Мы спокойно пообщались с ним и его агентом, после чего решили, что наши пути расходятся. Всех устроил такой вариант, все стороны остались довольны.
– Андрей Разин вчера на пресс-конференции тоже сказал, что это в том числе просьба самого игрока.
– Да, так и есть, – сказал Бирюков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
