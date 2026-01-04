Олег Браташ высказался о назначении на пост тренера «Адмирала».

Олег Браташ высказался о назначении на пост главного тренера «Адмирала ».

– Долго над предложением не думал. Мне позвонили, предложили занять пост – я согласился. Переговоры с «Адмиралом» продолжались три часа.

Работая в «Буране », я ждал предложений из КХЛ . С воронежским клубом у нас была договоренность, что они меня отпустят, если поступит предложение от клуба КХЛ, поэтому никаких проблем не было.

– Какая задача стоит перед вами в «Адмирале»?

– У всех команд первоначальная цель – попасть в плей-офф. А дальше – чем больше, тем лучше, – сказал Браташ.

Клуб из Владивостока идет последним в Восточной конференции, набрав 33 очка за 39 матчей.