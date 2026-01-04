Олег Браташ: «Переговоры с «Адмиралом» шли 3 часа, предложили занять пост – я согласился. У всех команд цель – попасть в плей-офф, а дальше – чем больше, тем лучше»
Олег Браташ высказался о назначении на пост тренера «Адмирала».
– Долго над предложением не думал. Мне позвонили, предложили занять пост – я согласился. Переговоры с «Адмиралом» продолжались три часа.
Работая в «Буране», я ждал предложений из КХЛ. С воронежским клубом у нас была договоренность, что они меня отпустят, если поступит предложение от клуба КХЛ, поэтому никаких проблем не было.
– Какая задача стоит перед вами в «Адмирале»?
– У всех команд первоначальная цель – попасть в плей-офф. А дальше – чем больше, тем лучше, – сказал Браташ.
Клуб из Владивостока идет последним в Восточной конференции, набрав 33 очка за 39 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
