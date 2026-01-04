  • Спортс
  • Андронов завершил карьеру в 36 лет: «Спасибо тебе, его величество хоккей, что подарил эту увлекательную, где-то тяжелую, но справедливую жизнь. Я иду дальше»
Сергей Андронов завершил карьеру хоккеиста.

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов решил завершить карьеру хоккеиста. 

В сезоне-2024/25 нападающий выступал за СКА. В июле 2025 года он был обменян в «Салават Юлаев», который позднее расторг контракт с 36-летним игроком.

В составе сборной России Андронов стал чемпионом Олимпиады-2018. В составе ЦСКА он выигрывал Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.

В Фонбет Чемпионате КХЛ он также играл за «Ладу» и «Локомотив». Всего он провел 850 матчей в лиге с учетом плей-офф и набрал 195 (106+89) баллов.

«Когда ты играешь всю свою карьеру, и особенно уже когда становишься взрослым, ты в какой-то момент понимаешь, что этот день настанет. Но к чему я пришел сейчас – я понимаю, что ты никогда не будешь готов к этому дню. К тому дню, когда твоя карьера закончится. И вот пришло мое время.

Наверное, сегодня самое время сказать, что я заканчиваю свою профессиональную карьеру игрока. Я всячески пытался оттягивать это, и что-то внутри не давало мне это сделать. Но сейчас я понимаю, что, не сделав этот шаг, я не смогу идти дальше. Не смогу найти свой новый путь. Поэтому, наверное, сегодня пришел именно тот день заявить об этом.

Хочется поблагодарить его величество хоккей за все, что он мне дал. Потому что вся моя жизнь – это была хоккейная площадка и все, что с этим связано. Боюсь, что не смогу всех поблагодарить и кого-то забуду, потому что попросту не хватит времени на это. Поэтому поблагодарю только тех людей, которые были со мной всегда.

Во-первых, это моя семья, моя жена, мои дети, которые прошли весь этот путь со мной, все взлеты и падения, все удачи и неудачи. Моя жена великолепная, которой я очень благодарен за то, что она поддерживала меня на всем этом пути. Не было бы ее, я бы не добился бы тех успехов, к которым я пришел.

Хочу поблагодарить своих родителей, своих маму и папу, которые дали мне этот путь, дали мне эту дорогу, помогли начать этот путь и поддерживали всячески на всем моем пути. Видели все сложности и трудности, все удачи и неудачи.

Благодарю всех моих тренеров, с кем я работал, детских тренеров. Не буду никого называть, потому что будет, наверное, некорректно, если кого-то забуду. Благодарю всех ребят и товарищей, с которыми я играл на всем своем пути. Со многими из них у меня сложились очень теплые, дружественные отношения, приятельские.

В отдельности хочу поблагодарить все руководство ЦСКА, что дали ту возможность играть и прикоснуться к истории нашего хоккея и к такому великому клубу. Отдельно хочу поблагодарить Игоря Никитина и Дмитрия Юшкевича, которые исключительно повлияли на меня как на игрока, как на личность и как на человека.

Я ухожу абсолютно счастливым человеком. Я многого добился и многого не добился, возможно. Но очень горд за то, что у нас получилось построить с 2016 по 2022 год в ЦСКА. Тот коллектив, ту семью, ту команду. Многие потом ее называли династией. И, наверное, это правильно.

Счастлив и благодарен за возможность выступать за сборную страны. Играть на двух Олимпиадах, для меня это большая честь. В общем, благодарю всех. Благодарю тебя, его величество хоккей. Спасибо тебе, что подарил эту увлекательную, счастливую, добрую, где-то тяжелую, но справедливую жизнь. Я иду дальше.

Благодарю всех болельщиков, перед которыми мне пришлось выступать. Спасибо за ваше терпение. То, что были с нами, и, опять же, со многими из них у меня сложились дружественные отношения, особенно с болельщиками ЦСКА. От души еще хочу поблагодарить все руководство ЦСКА, что доверили быть капитаном этой команды и играть в таком великом клубе, поверили в меня и в то, что я могу быть лидером этого клуба.

В общем, за все искреннее спасибо. Я ухожу из хоккея абсолютно счастливым человеком. И я уверен, что мы еще увидимся на хоккее или вне хоккея, на льду или вне льда. Я ухожу из хоккея, но хоккей никогда не уйдет из меня, всегда будет частью меня и большей этой частью. Всем спасибо, всех люблю!» – сказал Андронов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Сергея Андронова
