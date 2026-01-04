13

«Салават» подписал полноценный контракт с Бутузовым до конца сезона

«Салават Юлаев» заключил контракт с Владимиром Бутузовым.

«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с Владимиром Бутузовым.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Ранее нападающий находился в уфимской команде на пробном контракте. В 3 играх он отметился 1 шайбой.

Сезон-2025/26 Бутузов начал в «Сибири», где набрал 2 (1+1) балла в 25 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
