Браташ возглавил «Адмирал», контракт – до конца сезона-2026/27. Аверкин покинул пост спортивного директора

Олег Браташ назначен главным тренером «Адмирала ».

Срок соглашения со специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.

Браташ ранее работал тренером в СКА и «Локомотиве», возглавлял «Ладу». В нынешнем сезоне он тренировал воронежский «Буран» из Olimpbet ВХЛ.

«Адмирал» также сообщил , что Вадим Аверкин покинул пост спортивного директора.

Клуб из Владивостока идет последним в Восточной конференции FONBET Чемпионата КХЛ, набрав 33 очка за 39 матчей.