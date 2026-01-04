Браташ возглавил «Адмирал», контракт – до конца сезона-2026/27. Аверкин покинул пост спортивного директора
Олег Браташ стал главным тренером «Адмирала».
Олег Браташ назначен главным тренером «Адмирала».
Срок соглашения со специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.
Браташ ранее работал тренером в СКА и «Локомотиве», возглавлял «Ладу». В нынешнем сезоне он тренировал воронежский «Буран» из Olimpbet ВХЛ.
«Адмирал» также сообщил, что Вадим Аверкин покинул пост спортивного директора.
Клуб из Владивостока идет последним в Восточной конференции FONBET Чемпионата КХЛ, набрав 33 очка за 39 матчей.
