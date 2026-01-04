Мурашов пропустил 10 шайб в двух последних матчах за фарм «Питтсбурга» – оба раза был заменен. В игре с «Сиракьюзом» он отразил 6 из 11 бросков

Сергей Мурашов пропустил 10 шайб в двух последних матчах за фарм «Питтсбурга».

Вратарь «Уилкс-Бэрри » Сергей Мурашов был заменен в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Сиракьюзом » (0:6).

В первом периоде 21-летний россиянин пропустил 5 шайб после 11 бросков. Со второго периода в игру вступил Филип Ларссон (19 сэйвов после 20 бросков).

Матч с 5 пропущенными шайбами и заменой стал для Мурашова 2-м подряд. В игре с «Шарлотт» (3:6) он был заменен после двух периодов при 19 отраженных бросках из 24.

В текущем сезоне у Сергея 11 побед при 4 поражениях в 16 играх (еще 1 матч без исхода при выходе на замену). Он отражает 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,18.

В 5 матчах в НХЛ у Мурашова 1 победа при 89,7% сэйвов и КН 2,56.