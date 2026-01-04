Никитин о ЦСКА в 2026 году: «Желаю, чтобы команда выросла, ведь тогда она будет доставлять фанатам больше эмоций»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин пожелал команде вырасти в 2026 году.
– Что пожелаете команде и болельщикам в 2026 году? Чего ждете от нового года?
– Пожелаю всем здоровья и положительных эмоций, которые болельщики будут впитывать.
Желаю, чтобы команда выросла, ведь тогда она будет доставлять фанатам больше эмоций, – сказал Никитин.
С 47 очками в 42 играх московский клуб занимает 6-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
Сегодня армейцы проведут домашний матч против «Локомотива» – бывшей команды Никитина.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
