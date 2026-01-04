«Виннипег» проиграл 9 матчей подряд – худшая серия без побед после переезда команды из Атланты. Победитель прошлой регулярки идет на последнем месте в НХЛ

«Виннипег» проиграл 9 матчей подряд – худшая серия после переезда из Атланты.

«Виннипег» проиграл «Оттаве» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Поражение стало для команды под руководством Скотта Арниела 9-м подряд.

Это худшая серия без побед в истории новых «Джетс» – после переезда франшизы из Атланты в 2011 году. Антирекорд – 16 игр без побед – был установлен «Трэшерс» в сезоне-1999/2000.

С 34 очками в 40 играх «Виннипег » – победитель прошлого регулярного чемпионата – занимает последнее место в общей таблице НХЛ .