«Виннипег» проиграл 9 матчей подряд – худшая серия без побед после переезда команды из Атланты. Победитель прошлой регулярки идет на последнем месте в НХЛ
«Виннипег» проиграл 9 матчей подряд – худшая серия после переезда из Атланты.
«Виннипег» проиграл «Оттаве» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Поражение стало для команды под руководством Скотта Арниела 9-м подряд.
Это худшая серия без побед в истории новых «Джетс» – после переезда франшизы из Атланты в 2011 году. Антирекорд – 16 игр без побед – был установлен «Трэшерс» в сезоне-1999/2000.
С 34 очками в 40 играх «Виннипег» – победитель прошлого регулярного чемпионата – занимает последнее место в общей таблице НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости