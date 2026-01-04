Наместников остался без голов в 28-м матче подряд, без очков – в 16-м. У него 0 бросков, 1 блок, 1 хит и 50% на точке за 9:21 против «Оттавы»
Владислав Наместников остался без голов в 28-м матче подряд, без очков – в 16-м.
Форвард «Виннипега» Владислав Наместников не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:4).
В текущем сезоне у 33-летнего россиянина 8 (6+2) очков в 40 играх при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 14:09.
Безголевая серия игрока составляет уже 28 матчей. Серия игр без очков – 16.
Сегодня Наместников был заявлен на игру в центре 4-го звена с Тэннером Пирсоном и Коулом Кепке.
Владислав (9:21, нейтральная полезность) остался без бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и выиграл 2 вбрасывания из 4 (50%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
