«Питтсбург» отстранил Замулу за неявку в расположение своего фарм-клуба в АХЛ. Ранее защитник был выменян у «Филадельфии»

«Питтсбург» отстранил Егора Замулу за неявку в расположение своего фарм-клуба.

«Питтсбург » отстранил недавно выменянного у «Филадельфии» защитника Егора Замулу , как сообщает инсайдер Daily Faсeoff Фрэнк Серавалли.

Причина – неявка 25-летнего россиянина в расположение фарм-клуба «Пингвинс» в АХЛ – «Уилкс-Бэрри ».

В текущем сезоне Замула провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Флайерс» и набрал 1 (0+1) очко при полезности «+4» и среднем времени на льду 14:01.

Также на его счету 3 матча за «Лихай Вэлли » (фарм-клуб «Филадельфии») в АХЛ – 2 (0+2) балла и «минус 3».

«Питтсбург» выменял Замулу у «Филадельфии» на Томазино