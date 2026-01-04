«Питтсбург» отстранил Замулу за неявку в расположение своего фарм-клуба в АХЛ. Ранее защитник был выменян у «Филадельфии»
«Питтсбург» отстранил Егора Замулу за неявку в расположение своего фарм-клуба.
«Питтсбург» отстранил недавно выменянного у «Филадельфии» защитника Егора Замулу, как сообщает инсайдер Daily Faсeoff Фрэнк Серавалли.
Причина – неявка 25-летнего россиянина в расположение фарм-клуба «Пингвинс» в АХЛ – «Уилкс-Бэрри».
В текущем сезоне Замула провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Флайерс» и набрал 1 (0+1) очко при полезности «+4» и среднем времени на льду 14:01.
Также на его счету 3 матча за «Лихай Вэлли» (фарм-клуб «Филадельфии») в АХЛ – 2 (0+2) балла и «минус 3».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
