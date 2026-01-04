Мэттьюс с рекордом «Торонто» по голам (421), Кучеров с 1+4 и Шефер с дублем – звезды дня в НХЛ
Остон Мэттьюс, Никита Кучеров и Мэттью Шефер – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер с 2 шайбами в ворота «Торонто» (4:3 ОТ). Канадец стал первым игроком обороны в истории лиги, записавшим в актив 2 дубля в возрасте 18 лет.
Вторая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с 5 (1+4) очками в матче с «Сан-Хосе» (7:3). Матч с 5+ баллами стал для него 8-м за карьеру в лиге, он делит 1-е место среди россиян по их числу с Евгением Малкиным.
Первая звезда – форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с дублем в ворота «Айлендерс» (3:4 ОТ). Американец стал новым рекордсменом «Лифс» по голам в регулярках (421 в 664 играх), обогнав Матса Сундина (420 в 981).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости