Ахо забил 300-й гол в регулярках НХЛ. Он 5-й финский игрок в истории лиги с таким достижением

Себастьян Ахо забил 300-й гол в регулярках НХЛ.

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:5).

В текущем сезоне у 28-летнего игрока стало 42 (17+25) очка в 41 игре. За карьеру в рамках регулярок – 673 (300+373) балла в 718 играх.

Ахо стал 5-м игроком из Финляндии в истории лиги, достигшим отметки 300 шайб.

Ранее ее пересекли Теему Селянне (684 шайбы в 1451 игре), Яри Курри (601 в 1251), Олли Йокинен (321 в 1231) и Микко Рантанен («Даллас», 310 в 692).

Ахо и Рантанен включены в заявку сборной Финляндии на Олимпиаду-2026 в Италии.