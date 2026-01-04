«Колорадо» во 2-й раз в сезоне выиграл 10 матчей подряд. Это 4-й такой дубль в истории НХЛ

«Колорадо» во 2-й раз в сезоне выиграл 10 матчей подряд.

«Колорадо » обыграл «Каролину» (5:3 после 1:3 по итогам двух периодов) в регулярном чемпионате НХЛ.

Победа стала для «Эвеланш» 10-й подряд. Это уже вторая такая серия для команды Джареда Беднара в текущем сезоне (ранее было выиграно 10 матчей подряд в ноябре).

Это 4-й случай в истории лиги, команда команда выдает 2 победные серии из 10+ игр в одной регулярке.

Ранее такое достижение в актив записали «Бостон » (1929/30, серии из 14 и 11 игр; 1970/71 – 13 и 10) и «Тампа » (2019/20, 11 и 10).

С 69 очками в 40 играх клуб из Денвера лидирует в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице НХЛ .