Овечкин лишился зуба, получив клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Кревье. Александр был недоволен судьями, не увидевшими нарушение
Александр Овечкин потерял зуб, получив клюшкой в лицо от защитника «Чикаго».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Луи Кревье в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б).
Эпизод произошел в третьем периоде матча. У Овечкина выступила кровь, а также откололась часть переднего зуба.
Судьи не зафиксировали нарушение, чем 40-летний россиянин остался недоволен.
Овечкин не забил в 13 из 14 последних матчей. У него 2 броска, 4 хита, 2 потери и «минус 1» за 18:49 против «Чикаго»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
