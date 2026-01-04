Овечкин лишился зуба, получив клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Кревье. Александр был недоволен судьями, не увидевшими нарушение

Александр Овечкин потерял зуб, получив клюшкой в лицо от защитника «Чикаго».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин получил клюшкой в лицо от защитника «Чикаго» Луи Кревье в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б).

Эпизод произошел в третьем периоде матча. У Овечкина выступила кровь, а также откололась часть переднего зуба.

Судьи не зафиксировали нарушение, чем 40-летний россиянин остался недоволен.

Овечкин не забил в 13 из 14 последних матчей. У него 2 броска, 4 хита, 2 потери и «минус 1» за 18:49 против «Чикаго»