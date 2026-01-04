Уилсон получил травму нижней части тела в матче с «Чикаго». Тренер «Вашингтона» Карбери не думает, что с лучшим бомбардиром команды «все так уж плохо»

Том Уилсон получил травму нижней части тела в матче с «Чикаго».

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (2:3 Б).

31-летний канадец покинул площадку в первом периоде после столкновения с защитником «Блэкхокс» Коннором Мерфи . Он ушел в раздевалку, хромая. В итоге Уилсон отыграл только 6 смен (5:55 игрового времени).

Нарушение правил в этом эпизоде зафиксировано не было. До этого момента другой игрок чикагцев Луи Кревье ударил Уилсона клюшкой в пах, что осталось незамеченным судьями.

Нападающий «Кэпиталс», включенный в состав олимпийской сборной Канады , является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне с 42 (22+20) очками в 41 игре при полезности «+20».

«Завтра мы узнаем о его состоянии больше, но не думаю, что все так уж плохо», – сказал главный тренер «столичных» Спенсер Карбери после игры.

Отметим, что игру с «Чикаго» пропустил еще один форвард «Вашингтона » – Алексей Протас (тоже из-за травмы нижней части тела). Его состояние будет оцениваться в ближайшие дни.