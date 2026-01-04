КХЛ. «Ак Барс» играет с «Автомобилистом», «Торпедо» – со «Спартаком», «Локомотив» в гостях у ЦСКА, «Сибирь» проиграла «Авангарду», «Трактор» победил «Динамо» Минск
В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Сибирь» проиграла «Авангарду» (2:5), «Трактор» победил «Динамо» Минск (5:4), «Ак Барс» играет с «Автомобилистом», «Торпедо» – со «Спартаком», «Локомотив» проводит матч с ЦСКА.
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
