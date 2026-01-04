Шефер – 1-й защитник в истории НХЛ с двумя дублями в 18 лет. Он дважды забил «Торонто», 2-й гол принес «Айлендерс» победу

Мэттью Шефер – 1-й защитник в истории НХЛ с двумя дублями в 18 лет.

Защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (4:3 ОТ).

Второй гол 18-летнего канадца принес клубу с Лонг-Айленда победу в овертайме. Шефер был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне на счету первого номера драфта НХЛ-2025 стало 28 (12+16) очков в 42 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 23:50.

Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров среди новичков, уступая форвардам Ивану Демидову («Монреаль », 35 очков в 41 игре, 10+25) и Беккетту Сеннеке («Анахайм», 31 в 41, 13+18).

Шефер стал первым защитником в истории НХЛ, кому удалось записать в актив 2 дубля в возрасте 18 лет. По одному дублю до 19-летия успели сделать Кинг Клэнси, Бобби Орр, Фил Хаусли и Зак Богосян.