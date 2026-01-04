Бернс провел 965 матчей подряд без пропусков в регулярках НХЛ. Серия 40-летнего защитника «Колорадо» – 3-я в истории лиги
Брент Бернс провел 965 матчей подряд без пропусков в регулярках НХЛ.
Защитник «Колорадо» Брент Бернс принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:3).
В текущем сезоне 40-летний канадец провел 40 матчей, в которых набрал 20 (5+15) очков при полезности «+21».
Сегодняшняя игра стала для Бернса 965-й подряд без пропусков в регулярках лиги (с 21 ноября 2013 года).
Его серия стала 3-й по продолжительности в истории НХЛ. Бернс обошел Дуга Джарвиса (964 игры, 1975 – 1987) и уступает только Филу Кесселу (1064, 2009 – 2023) и Киту Йэндлу (989, 2009 – 2022).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости