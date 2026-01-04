Бернс провел 965 матчей подряд без пропусков в регулярках НХЛ. Серия 40-летнего защитника «Колорадо» – 3-я в истории лиги

Брент Бернс провел 965 матчей подряд без пропусков в регулярках НХЛ.

Защитник «Колорадо » Брент Бернс принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:3).

В текущем сезоне 40-летний канадец провел 40 матчей, в которых набрал 20 (5+15) очков при полезности «+21».

Сегодняшняя игра стала для Бернса 965-й подряд без пропусков в регулярках лиги (с 21 ноября 2013 года).

Его серия стала 3-й по продолжительности в истории НХЛ. Бернс обошел Дуга Джарвиса (964 игры, 1975 – 1987) и уступает только Филу Кесселу (1064, 2009 – 2023) и Киту Йэндлу (989, 2009 – 2022).