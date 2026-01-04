  • Спортс
  • У Кучерова 8 матчей с 5+ очками в регулярках НХЛ за карьеру. Он делит с Малкиным 1-е место среди россиян по числу таких игр
18

Никита Кучеров в 8-й раз набрал 5+ очков в матче регулярки НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 5 (1+4) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (7:3). 

На счету 32-летнего россиянина стало 59 (20+39) очков в 37 матчах в текущем сезоне.

Матч с 5+ баллами стал для Кучерова 8-м за карьеру в лиге (в рамках регулярок).

По их числу он теперь делит 1-е место среди россиян в истории лиги с Евгением МалкинымПиттсбург», 8). Также в топ-3 входит Александр Могильный (7).

Среди действующих игроков Кучерова и Малкина опережают только Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 12) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 11). 

В истории лиги в топ-6 входят Уэйн Гретцки (96), Марио Лемье (51), Фил Эспозито (19), Марсель Дионн, Яри Курри и Стив Айзерман (у всех по 16). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
