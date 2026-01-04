«Тампа» выиграла 7 матчей подряд, дальше – «Колорадо». Команда Купера возглавила Восток, обогнав «Детройт»

«Тампа» выиграла 7 матчей подряд и возглавила Восточную конференцию НХЛ.

«Тампа» обыграла «Сан-Хосе » (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для «Лайтнинг» 7-й подряд. Форвард «молний» Никита Кучеров был признан первой звездой с 5 (1+4) очками , он набрал не менее 2 баллов в последних 6 играх.

Команда под руководством Джона Купера возглавила Восточную конференцию (53 очка в 41 матче), обогнав «Детройт » (52 в 43, сегодня проиграл «Питтсбургу»).

В следующем матче «Тампа » примет лидера Западной конференции и общей таблицы НХЛ «Колорадо» (начало по московскому времени – 7 января в 03:00).