Свечников забил в матче с «Колорадо» – 12-й гол в сезоне. У него 31 очко в 41 игре

Андрей Свечников забил «Колорадо» – 12-й гол в сезоне.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо » (3:5).

На счету 25-летнего россиянина 31 (12+19) очко в 41 игре в текущем сезоне при полезности «+1».

Сегодня Свечников (17:28, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ, применил 2 силовых приема, допустил 1 потерю и получил малый штраф.