Ян Кузнецов забил «Нэшвиллу» – 3-й гол в сезоне. У защитника «Калгари» 8 очков в 27 играх при 20:36 в среднем на льду

Защитник «Калгари» Ян Кузнецов открыл счет на 2-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:4). 

В текущем сезоне на счету 23-летнего россиянина 8 (3+5) очков в 27 играх при полезности «+1» и среднем времени на льду 20:36. 

Сегодня Кузнецов (21:16, «минус 1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 4 блока, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
