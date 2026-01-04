Мэттьюс стал лучшим снайпером «Торонто» в регулярках НХЛ (421 гол), обогнав Сундина. У Остона 5 шайб в 2 играх в 2026 году

Остон Мэттьюс стал рекордсменом «Торонто» по голам в регулярках НХЛ (421).

Форвард «Торонто » Остон Мэттьюс сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (3:4 ОТ) и был признан второй звездой встречи.

На счету 28-летнего американца стало 33 (20+13) очка в 35 играх в текущем сезоне при полезности «+6». В 2 играх в календарном 2026 году – 6 (5+1) баллов.

За карьеру в рамках регулярок у Остона 421 гол в 664 играх.

Он стал новым рекордсменом «Мэйпл Лифс» по голам, обогнав Матса Сундина (420 шайб в 981 игре с 1995 по 2008 год).