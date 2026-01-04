Овечкин не забил в 13 из 14 последних матчей. У него 2 броска, 4 хита, 2 потери и «минус 1» за 18:49 против «Чикаго»

Александр Овечкин не забил в 13 из 14 последних матчей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (2:3 Б).

На счету 40-летнего россиянина 34 (15+19) очка в 42 играх в этом сезоне при нейтральной полезности.

Текущая безголевая серия рекордсмена лиги по числу заброшенных шайб в регулярках (912) – 4 матча. В последних 14 играх на его счету 1 гол.

Сегодня Овечкин (18:49, «минус 1») 2 раза бросил в створ, применил 4 силовых приема и допустил 2 потери. В серии буллитов из 6 раундов нападающий не участвовал.