Торопченко сделал передачу в матче с «Монреалем», став 3-й звездой. У него 2+3 в 27 играх
Торопченко сделал передачу в матче с «Монреалем», став 3-й звездой.
Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Монреалем» (2:0) и был признан 3-й звездой.
Россиянин набрал 5-е (2+3) очко в сезоне, всего он провел 27 игр.
Сегодня за 14:33 (3:11 – в меньшинстве) у Торопченко 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
