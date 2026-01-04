Торопченко сделал передачу в матче с «Монреалем», став 3-й звездой. У него 2+3 в 27 играх

Торопченко сделал передачу в матче с «Монреалем», став 3-й звездой.

Форвард «Сент-Луиса » Алексей Торопченко сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Монреалем» (2:0) и был признан 3-й звездой.

Россиянин набрал 5-е (2+3) очко в сезоне, всего он провел 27 игр.

Сегодня за 14:33 (3:11 – в меньшинстве) у Торопченко 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, полезность – «плюс 1».