Ротенберг поздравил отца с 69-летием: «Тяжелые времена делают сильных людей – это про него, он пример для меня. Я рос в трудные времена, нам пришлось переехать в другую страну»

Роман Ротенберг поздравил своего отца Бориса Ротенберга с 69-летием.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поздравил своего отца Бориса Ротенберга с днем рождения. 3 января вице-президенту Федерации дзюдо России, президенту футбольного «Сочи » исполнилось 69 лет.

«От всего сердца поздравляю, с днем рождения, моего отца – Бориса Романовича Ротенберга.

Для меня он не только родной и любимый человек, часть моей большой семьи. Он – образец мужественности, стойкости, пример по жизни – и в детстве, и сейчас.

Я рос в трудные времена, нашей семье пришлось переехать из родного города в другую страну, но я и на 10 процентов не прочувствовал все то, что пережил отец: весь удар он брал на себя, принимал верные и единственно правильные решения для нашей семьи.

Все остальное: его успехи, стремление побеждать – следствие его стойкого и несгибаемого характера. Тяжелые времена делают сильных людей – эта фраза точно про него.

Здоровья, радости от всех твоих любимых дел, приносящих пользу не только тебе самому, но и многим другим людям вокруг тебя! Ты для меня пример, и я тоже хочу быть правильным примером для своих детей!» – написал Роман Ротенберг .