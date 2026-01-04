Грицюк остался без очков в матче с «Ютой». У форварда «Нью-Джерси» 8+9 и «минус 4» в 37 играх сезона
Арсений Грицюк не набрал очки в матче против «Юты».
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:1).
Сегодня у 24-летнего россиянина 1 бросок в створ и «плюс 1» за 14:27 на льду. В активе Грицюка 17 (8+9) очков при показателе полезности «минус 4» в 37 матчах текущего сезона при среднем игровом времени 15:02.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
