Грицюк остался без очков в матче с «Ютой». У форварда «Нью-Джерси» 8+9 и «минус 4» в 37 играх сезона

Арсений Грицюк не набрал очки в матче против «Юты».

Нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:1).

Сегодня у 24-летнего россиянина 1 бросок в створ и «плюс 1» за 14:27 на льду. В активе Грицюка 17 (8+9) очков при показателе полезности «минус 4» в 37 матчах текущего сезона при среднем игровом времени 15:02.