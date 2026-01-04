Кучеров продлил до 6 серию игр с 2+ очками – 1+4 против «Сан-Хосе». У него 20+39 в 37 матчах сезона
Никита Кучеров продлил до 6 серию игр с 2+ очками.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал четыре ассиста в матче против «Сан-Хосе» (5:1, второй период) в регулярном чемпионате НХЛ. Кроме того, он забил гол, реализовав большинство на 35-й минуте.
На счету 32-летнего россиянина стало 59 (20+39) очков в 37 матчах в текущем сезоне. Он проводит 6-й подряд матч с 2+ баллами (7+9 на отрезке).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
