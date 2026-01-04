Васильев о спортсмене 2025 года в России: «Овечкин на 1-м месте, он установил рекорд мирового значения. Мирра Андреева – на 2-м, она произвела фурор»

Дмитрий Васильев о лучших спортсменах России в 2025-м: Овечкин и Андреева.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал капитана «Вашингтона » Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года, а на второе место поставил 9-ю ракетку мира Мирру Андрееву.

«На первом месте вне всякого сомнения Александр Овечкин, который установил рекорд в НХЛ . Это достижение мирового значения. Это первое место.

На втором месте – Мирра Андреева, это новое открытие в мировом теннисе. И в России, конечно, она произвела фурор в этом году.

На третьем могут быть несколько: и наши пловцы, и гимнасты. Кто‑то из них. Не могу кого‑то отдельно выделить, но и те, и те достойны», – сказал Васильев.