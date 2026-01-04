Фу о 9-м месте «Шанхая» на Западе: «Нам нужно выбраться из этой ямы. Благодаря удаче это невозможно, ты должен усердно работать, так мы вернемся к победам»
Нападающий «Шанхая» Спенсер Фу после поражения от «Металлурга» (3:7) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ высказался о неудачных результатах китайского клуба. Команда Жерара Галлана на данный момент занимает 9-е место в таблице Западной конференции.
– Как капитан, что ты делаешь для того, чтобы команда продолжала верить в свои силы, несмотря ни на что, на льду и за его пределами?
– Скамейка сегодня не затихала. Как капитан я старался доносить требования на скамейке. То, что с нами происходит, длится уже неделю или две, нам надо продолжать идти вперед. Работать каждый день больше и больше. Выбраться из той ямы, в которую мы попали, просто благодаря удаче невозможно. Ты должен ежедневно приходить на арену, усердно работать, прикладывать командные усилия. Именно так мы вернемся к победам.
– У тебя была возможность сделать хет-трик. Думал ли об этом в процессе игры?
– Я не думал о хет-трике совсем. Я был сосредоточен на работе в каждой смене на льду.
– Завтра команда начнет подготовку к следующему матчу. На чем будет сделан главный акцент?
– Нам надо работать над игрой в зоне защиты, соперник сегодня пользовался этим как нашей слабостью. Необходимо улучшать и борьбу за шайбу. Мы усилили работу над этим недавно, надо продолжить, – сказал Спенсер Фу.