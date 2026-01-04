Макдэвид в 6-й раз набрал очки в 15+ играх подряд и вышел на 3-е место в истории НХЛ. Лемье делал это 7 раз, рекорд у Гретцки – 19
Коннор Макдэвид в 6-й раз набрал очки в 15 и более матчах НХЛ подряд.
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил гол в матче против «Филадельфии» (1:3, перерыв).
Таким образом, 28-летний канадец в 6-й раз за карьеру набрал очки в 15 и более матчах подряд. По этому показателю Макдэвид обошел Петера Штястны (5 раз) и единолично занял третье место в истории НХЛ.
Теперь Макдэвид уступает лишь Марио Лемье (7 раз набирал очки в 15+ играх кряду) и Уэйну Гретцки (19).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости