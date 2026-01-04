Макдэвид в 6-й раз набрал очки в 15+ играх подряд и вышел на 3-е место в истории НХЛ. Лемье делал это 7 раз, рекорд у Гретцки – 19

Коннор Макдэвид в 6-й раз набрал очки в 15 и более матчах НХЛ подряд.

Нападающий «Эдмонтона » Коннор Макдэвид забил гол в матче против «Филадельфии» (1:3 , перерыв).

Таким образом, 28-летний канадец в 6-й раз за карьеру набрал очки в 15 и более матчах подряд. По этому показателю Макдэвид обошел Петера Штястны (5 раз) и единолично занял третье место в истории НХЛ .

Теперь Макдэвид уступает лишь Марио Лемье (7 раз набирал очки в 15+ играх кряду) и Уэйну Гретцки (19).