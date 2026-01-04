Мичков набрал 23-е очко в сезоне – ассист в игре с «Эдмонтоном». У Матвея 9+14 в 40 матчах
Матвей Мичков набрал 23-е очко в этом сезоне НХЛ.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился ассистом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:1, первый период).
На 15-й минуте 21-летний россиянин помог отличиться Бобби Бринку.
Теперь на счету Мичкова стало 23 (9+14) очка в 40 матчах текущего сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
