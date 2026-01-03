Воронков забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало» после паса Проворова. У форварда «Коламбуса» 26 очков в 40 играх
Дмитрий Воронков забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче против «Баффало».
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:1, перерыв). Это 14-й гол 25-летнего россиянина в нынешнем сезоне.
Теперь в активе Воронкова 26 (14+12) очков в 40 матчах в текущем регулярном чемпионате.
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов выступил одним из ассистентов Воронкова. На счету Проворова стало 5+10 баллов в 40 встречах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
