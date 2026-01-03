Дементьев о «Северстали»: «В прошлом сезоне играла прилично, была в лидерах. Козырев и Квартальнов работали вместе, взяли лучшее друг от друга»

Алексей Дементьев оценил результаты «Северстали» в сезоне КХЛ.

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о результатах «Северстали » в текущем Fonbet Чемпионате КХЛ. Команда под руководством Андрея Козырева на данный момент занимает 1-е место в таблице Западной конференции. Вторым идет минское «Динамо » Дмитрия Квартальнова . У обоих клубов по 57 очков.

«Квартальнов и Козырев работали вместе. Думаю, они взяли все лучшее друг от друга, показывая выдающийся результат. Да и в прошлом сезоне «Северсталь» играла прилично. Была в лидирующей группе.

И только под конец сезона упали на седьмое место. Они играют зрелищно, играют активно, хороший пас, контроль шайбы. А главное – нет бегунков по одному», – сказал Дементьев.