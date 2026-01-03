  • Спортс
  • Ротенберг поздравил Потанина с 65-летием: «Один из самых авторитетных лидеров российского бизнеса. Спасибо за поддержку ФХР и сборных, развиваем хоккей вместе!»
Ротенберг поздравил Потанина с 65-летием: «Один из самых авторитетных лидеров российского бизнеса. Спасибо за поддержку ФХР и сборных, развиваем хоккей вместе!»

Роман Ротенберг поздравил Владимира Потанина с 65-летием.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поздравил Владимира Потанина с юбилеем. 3 января председателю попечительского совета Фонда «Ночная хоккейная лига» исполнилось 65 лет. 

«От всей души поздравляю Владимир Олеговича Потанина, главу компании «Норникель», выдающегося менеджера и одного из самых авторитетных лидеров российского бизнеса. Его стратегическое мышление и умение брать на себя ответственность стали важнейшими факторами устойчивого развития компании и укрепления ее позиций как в России, так и на международной арене.

Отдельных слов благодарности заслуживает вклад Владимира Олеговича в развитие российского спорта. Его последовательная поддержка хоккея – как на профессиональном, так и на массовом уровне – играет огромную роль в популяризации нашего вида спорта, воспитании молодых хоккеистов и сохранении сильных хоккейных традиций нашей страны.

Особенно ценно, что при высокой деловой нагрузке он лично находит время уделять внимание хоккею, подтверждая, что спорт – это не только инвестиции, но и личная вовлеченность.

Спасибо Владимиру Олеговичу за поддержку российского спорта, за веру в командный дух, силу характера и стремление к победе!
Вот уже 7 лет компания «Норникель» поддерживает ФХР, сборные команды России. Шаг за шагом развиваем хоккей вместе!» – написал Роман Ротенберг. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
