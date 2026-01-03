Веренски о включении в заявку США на ОИ-2026: «Одно из главных достижений для меня. Каждый мальчишка мечтает о Кубке Стэнли и олимпийском золоте»

Зак Веренски назвал включение в состав США на ОИ одним из главных достижений.

Защитник «Коламбуса » Зак Веренски назвал включение в состав сборной США на Олимпиаду-2026 одним из своих главных достижений в карьере.

«Есть две цели, о которых мечтает любой мальчишка, – выиграть Кубок Стэнли и завоевать олимпийское золото. Каждый год у тебя есть шанс побороться за Кубок Стэнли: каждый сезон начинается с чистого листа, ты можешь выйти в плей-офф и, если повезет, дойти до победы.

А Олимпиада проходит раз в четыре года. В нашем случае – спустя 12 лет. Поэтому для меня это одно из главных достижений в карьере хоккеиста – попасть на Олимпийские игры», – сказал Веренски.