Петунин об уходе Кузнецова из «Металлурга»: «Он написал в группу, все пожелали удачи. После Нового года мы его уже не видели. Каждый хочет играть»

Петунин об уходе Кузнецова из «Металлурга»: все пожелали ему удачи.

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин после победы над «Шанхаем » (7:3) рассказал, как в клубе узнали о решении Евгения Кузнецова уйти в другую команду.

– Как вам матч?

– Была пауза у нас, долго вкатывались. Начало не очень хорошее, но собрались и выиграли.

– Тяжело после паузы входить в игровой ритм?

– У всех было время покататься. Грубо говоря, вчера потренировались, а сегодня сыграли. Хорошо, что выиграли. Во втором и третьем периоде шайба неплохо двигалась, и неплохо бежали.

– Как оцените свой гол?

– Повезло, стечение обстоятельств. Отдавал на дальнюю Вовченко , рикошет от конька и гол.

– За счет чего удалось добавить во втором периоде?

– Соперник где-то раскрылся, и мы вкатились. Наверное, с этим связано.

– Как команда узнала о решении Евгения Кузнецова покинуть клуб?

– Он написал в группу, все ребята пожелали удачи. Рабочий момент. Каждый хоккеист хочет играть. Только удачи Евгению.

– Успели с ним попрощаться?

– Только в группе, после Нового года его уже не видели, – сказал Петунин.

