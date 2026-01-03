Тренер «Сочи» Михайлов о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Хомченко оставил нас в игре. Третий период – это мужество, самопожертвование, ловили на себя, выстояли»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе над «Нефтехимиком» (2:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
– Огромная благодарность болельщикам за атмосферу, которая была сегодня, за поддержку, пришло много народа, и команда ответила результатам. Опять получили быстрый гол. Начало второго периода было за соперником.
Вратарь оставил нас в игре, было очень много голевых моментов. Ребята взяли инициативу в свои руки, забили два хороших гола. Третий период – это мужество, самоотдача, самопожертвование. Ловили на себя, играли на команду, выстояли в неравенстве и добились победы.
– Почему Гуськова не было в составе?
– Заболел.
– Самсонов впервые за долгое время появился в заявке как второй вратарь. Каково его состояние и видите ли перспективы выхода на лед в ближайших матчах, учитывая, что так играет Хомченко?
– У нас каждый вратарь – мастер высокого уровня, поэтому будем смотреть, кто будет лучше готов к играм. С Ильей все в порядке, поэтому выбор есть, – сказал Михайлов.