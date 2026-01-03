Баландин об уходе Кузнецова из «Металлурга»: «Разин не смог реанимировать его, свой авторитет в команде важнее. Интересно, в какую конюшню заскочит этот троянский конь»

Баландин об уходе Кузнецова из «Металлурга»: Разин не смог реанимировать его.

Бывший директор «Трактора » Андрей Баландин высказался об отношении главного тренера «Металлурга» Андрея Разина к Евгению Кузнецову. Ранее магнитогорский клуб поместил форварда в список отказов.

«В принципе все закономерно. Было ясно, что сейчас Евгений Кузнецов – это не тот игрок, что был в начале карьеры. Он идет по нисходящей, опускается все ниже и ниже. Не зря его плавно убрали из НХЛ. И за два неполных сезона он побывал в двух клубах КХЛ .

Причем СКА и «Металлург» – это топ-клубы с хорошими деньгами и высоким статусом. В таких командах себя может зарекомендовать сильный игрок – как в плане мастерства, так и в плане духа. Сколько было разговоров про то, что Кузнецов наберет форму. Но выдающемуся мастеру достаточно для этого двух-трех недель.

После перехода Кузнецова в «Металлург» я сравнил его с троянским конем, который пожирает команду изнутри. К слову, я поздравляю всех болельщиков и любителей хоккея с Новым годом, и как раз сейчас год Огненной Лошади.

Теперь интересно, в какую конюшню заскочит этот троянский конь. Если это будет «Салават», то неудивительно – в Уфе любят лошадей. Все знают памятник Салавату Юлаеву верхом на коне. Посмотрим, как там будут работать с Кузнецовым.

Разин не смог реанимировать Кузнецова. Может, не хватило времени. Но, думаю, он и не хотел возвращать его в игру. Разину важнее свой авторитет и значимость в команде, и это правильно. В этом случае я полностью на его стороне.

Хотя Кузнецова можно вернуть в большой хоккей, применив знания и сверхусилия. Его возраст это позволяет. В очередной раз пожелаем Евгению успехов», – заявил Баландин.

Кузнецов уходит из «Металлурга». И куда он теперь?