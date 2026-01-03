  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Баландин об уходе Кузнецова из «Металлурга»: «Разин не смог реанимировать его, свой авторитет в команде важнее. Интересно, в какую конюшню заскочит этот троянский конь»
13

Баландин об уходе Кузнецова из «Металлурга»: «Разин не смог реанимировать его, свой авторитет в команде важнее. Интересно, в какую конюшню заскочит этот троянский конь»

Баландин об уходе Кузнецова из «Металлурга»: Разин не смог реанимировать его.

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался об отношении главного тренера «Металлурга» Андрея Разина к Евгению Кузнецову. Ранее магнитогорский клуб поместил форварда в список отказов. 

«В принципе все закономерно. Было ясно, что сейчас Евгений Кузнецов – это не тот игрок, что был в начале карьеры. Он идет по нисходящей, опускается все ниже и ниже. Не зря его плавно убрали из НХЛ. И за два неполных сезона он побывал в двух клубах КХЛ.

Причем СКА и «Металлург» – это топ-клубы с хорошими деньгами и высоким статусом. В таких командах себя может зарекомендовать сильный игрок – как в плане мастерства, так и в плане духа. Сколько было разговоров про то, что Кузнецов наберет форму. Но выдающемуся мастеру достаточно для этого двух-трех недель.

После перехода Кузнецова в «Металлург» я сравнил его с троянским конем, который пожирает команду изнутри. К слову, я поздравляю всех болельщиков и любителей хоккея с Новым годом, и как раз сейчас год Огненной Лошади.

Теперь интересно, в какую конюшню заскочит этот троянский конь. Если это будет «Салават», то неудивительно – в Уфе любят лошадей. Все знают памятник Салавату Юлаеву верхом на коне. Посмотрим, как там будут работать с Кузнецовым.

Разин не смог реанимировать Кузнецова. Может, не хватило времени. Но, думаю, он и не хотел возвращать его в игру. Разину важнее свой авторитет и значимость в команде, и это правильно. В этом случае я полностью на его стороне.

Хотя Кузнецова можно вернуть в большой хоккей, применив знания и сверхусилия. Его возраст это позволяет. В очередной раз пожелаем Евгению успехов», – заявил Баландин.

Кузнецов уходит из «Металлурга». И куда он теперь?

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСалават Юлаев
logoТрактор
logoАндрей Разин
logoЕвгений Кузнецов
logoСКА
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
Андрей Баландин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов уходит из «Металлурга». И куда он теперь?
вчера, 19:50
«Кузнецов станет системообразующим игроком в «Салавате». Евгений просто хочет играть в хоккей, вариант интересный». Батрак о форварде
вчера, 14:10
22 быстрых вывода по регулярке КХЛ
2 января, 06:06
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» был сильнее «Детройта», «Сан-Хосе» пропустил 7 голов от «Тампы», «Каролина» против «Колорадо», «Вашингтон» играет с «Чикаго»
сегодня, 01:08Live
Кучеров продлил до 6 серию игр с 2+ очками – 1+4 против «Сан-Хосе». У него 20+39 в 37 матчах сезона
вчера, 22:20Видео
Макдэвид в 6-й раз набрал очки в 15+ играх подряд и вышел на 3-е место в истории НХЛ. Лемье делал это 7 раз, рекорд у Гретцки – 19
вчера, 21:39
Мичков набрал 23-е очко в сезоне – ассист в игре с «Эдмонтоном». У Матвея 9+14 в 40 матчах
вчера, 21:16
Воронков забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало» после паса Проворова. У форварда «Коламбуса» 26 очков в 40 играх
вчера, 20:57Видео
Ротенберг поздравил Потанина с 65-летием: «Один из самых авторитетных лидеров российского бизнеса. Спасибо за поддержку ФХР и сборных, развиваем хоккей вместе!»
вчера, 20:30
Чинахов стал первой звездой матча «Питтсбург» – «Детройт». Егор забил гол во 2-й игре за «Пингвинс» после обмена
вчера, 19:59Видео
Собаки на вбрасываниях? Чирлидерши на льду? Такое бывает на матчах КХЛ?
вчера, 20:00Спецпроект
Сборная Швейцарии в траурных повязках сыграла с Чехией на МЧМ в память о 40 погибших и 115 пострадавших из-за пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана
вчера, 18:45
Чинахов забил первый гол за «Питтсбург» – «Детройту». Форвард проводит 2-й матч за «Пингвинс» после обмена из «Коламбуса»
вчера, 18:03Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Аскаров пропустил 3 гола за 7 минут и был заменен в матче с «Тампой»
33 минуты назад
Василевский выиграл 5-й матч подряд, отбив 19 из 22 бросков «Сан-Хосе»
47 минут назад
«Коламбус» прервал победную серию «Баффало» из 10 игр – 5:1
сегодня, 01:32
Торопченко сделал передачу в матче с «Монреалем», став 3-й звездой. У него 2+3 в 27 играх
сегодня, 01:17
Ротенберг поздравил отца с 69-летием: «Тяжелые времена делают сильных людей – это про него, он пример для меня. Я рос в трудные времена, нам пришлось переехать в другую страну»
вчера, 23:03
Грицюк остался без очков в матче с «Ютой». У форварда «Нью-Джерси» 8+9 и «минус 4» в 37 играх сезона
вчера, 22:48
Васильев о спортсмене 2025 года в России: «Овечкин на 1-м месте, он установил рекорд мирового значения. Мирра Андреева – на 2-м, она произвела фурор»
вчера, 22:04
Фу о 9-м месте «Шанхая» на Западе: «Нам нужно выбраться из этой ямы. Благодаря удаче это невозможно, ты должен усердно работать, так мы вернемся к победам»
вчера, 21:52
Дементьев о «Северстали»: «В прошлом сезоне играла прилично, была в лидерах. Козырев и Квартальнов работали вместе, взяли лучшее друг от друга»
вчера, 20:41
Веренски о включении в заявку США на ОИ-2026: «Одно из главных достижений для меня. Каждый мальчишка мечтает о Кубке Стэнли и олимпийском золоте»
вчера, 20:15