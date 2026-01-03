Десятков после 2:4 от «Северстали»: «Ладе» нужно прекратить удалять, много пропускаем в меньшинстве. Уберем этот компонент – будет легче»

Павел Десятков высказался о поражении «Лады» от «Северстали».

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о причинах поражения от «Северстали » (2:4) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Три игры последние: желание команды, самоотдача, самоотверженность – не могу упрекнуть. Единственное – отсутствие результатов. То есть даже сегодняшний матч при 0:2 – играли, продолжали искать пути к воротам соперника. И даже при счете 1:3 нашли, сократили разрыв. Но вот немножко не хватило.

– Как перестать по четыре шайбы пропускать? Как быть с таким плохим компонентом?

– Во-первых, нам нужно прекратить удаляться. У нас есть удаления, которые… Они есть у всех. Но есть ненужные удаления. Мы очень много пропускаем в меньшинстве. Грубо говоря, сегодня из четырех шайб две в меньшинстве. В прошлой игре то же самое. Уберем этот компонент, и будет легче. Значит, надо забивать пять. Забивать пять, а пока нам и пропущенных голов не хватает, – сказал Десятков.