Сборная Швейцарии в траурных повязках сыграла с Чехией на МЧМ в память о 40 погибших и 115 пострадавших из-за пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана

Молодежная сборная Швейцарии почтила память погибших в пожаре в Кран-Монтана.

Сборная Швейцарии на молодежном чемпионате мира вышла на матч с Чехией (2:6) в пятницу в траурных повязках, чтобы почтить память погибших и поддержать пострадавших в результате пожара в баре швейцарского горнолыжного курорта в канун Нового года. Хоккеисты играли с траурными повязками на левой руке.

По данным полиции кантона Вале, где расположен курорт, в результате происшествия погибли около 40 человек, не менее 115 получили серьезные травмы.

«Мы одна нация. Для нас было важно выразить наше уважение, показать поддержку семьям в это тяжелое время. Было очень трогательно, что мы смогли это сделать», – сказал капитан сборной Швейцарии Леон Муггли.

«Самое важное – показать наше уважение и соболезнования всем семьям, которых коснулась эта трагедия. Мы сказали ребятам: «Будьте благодарны за то, где вы находитесь сегодня, и постарайтесь поделиться чем-то с людьми, которые, возможно, смотрят этот матч дома.

Сегодня вечером им нужна была хоть какая-то энергия, и мы хотели передать нашу страсть, с которой играли на протяжении всего турнира. К сожалению, пройти весь путь до конца нам не удалось», – отметил главный тренер команды Ян Кадьо.

Швейцария завершила выступление на турнире поражением от Чехии в четвертьфинале.