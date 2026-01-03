Гришин про 1:2 с «Сочи»: «Неудачная игра «Нефтехимика», все пошло не по плану. Не люблю быстрые голы, если не подкреплять их следующим голом»

Игорь Гришин прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Сочи».

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин высказался после поражение от «Сочи » (1:2) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

«Для нас неудачная игра. Не люблю быстрые голы, если не подкреплять их следующим голом. Все пошло не по нашему плану. Нереализованные моменты, вратарь хозяев сыграл здорово.

Неудачные у нас травмы, как‑то не задалась игра. В третьем периоде пытались что‑то сделать, но, к сожалению, не смогли забить», – сказал Гришин.