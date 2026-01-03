Козырев после 4:2 «Северстали» с «Ладой»: «Равная игра. Абросимов и Лишка здорово играют, прослеживается «химия»
Андрей Козырев высказался о победе «Северстали» над «Ладой».
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался после победы над «Ладой» (4:2) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
– Равная игра была сегодня. Во втором периоде было преимущество у соперника. В третьем мы были более успешны.
– Абросимов и Лишка нашли свою «химию»?
– Безусловно, «химия» прослеживается. Ребята играют у нас третий сезон подряд, это рабочая связка, они играют здорово.
– Как оцените интеграцию в первое звено Комкова?
– Положительно, – сказал Козырев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
