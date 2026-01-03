Козырев после 4:2 «Северстали» с «Ладой»: «Равная игра. Абросимов и Лишка здорово играют, прослеживается «химия»

Андрей Козырев высказался о победе «Северстали» над «Ладой».

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев высказался после победы над «Ладой» (4:2) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Равная игра была сегодня. Во втором периоде было преимущество у соперника. В третьем мы были более успешны.

– Абросимов и Лишка нашли свою «химию»?

– Безусловно, «химия» прослеживается. Ребята играют у нас третий сезон подряд, это рабочая связка, они играют здорово.

– Как оцените интеграцию в первое звено Комкова?

– Положительно, – сказал Козырев.