Чинахов забил первый гол за «Питтсбург» – «Детройту». Форвард проводит 2-й матч за «Пингвинс» после обмена из «Коламбуса»

Егор Чинахов забил первый гол за «Питтсбург» в матче НХЛ с «Детройтом».

Нападающий «Питтсбурга » Егор Чинахов забил первый гол в составе команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта » (2:0 , перерыв). Россиянин отличился на 18-й минуте встречи.

Напомним, 30 декабря «Пингвинс» выменяли российского форварда у «Коламбуса». Взамен «Блю Джекетс» получили два драфт-пика и нападающего Дэнтона Хейнена.

2 января в первой игре за «Питтсбург» Чинахов нанес один бросок в створ ворот, сделал 3 силовых приема и допустил одну потерю. Он завершил встречу с полезностью «минус 1», проведя на льду 11:06. «Пингвинс» дома обыграли «Детройт» (4:3 ОТ).