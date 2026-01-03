Дементьев о 6-м месте ЦСКА на Западе: «Удивляет. Состав приличный, тренер – победитель Кубка Гагарина. Есть время все отточить»

Алексей Дементьев: не ожидал, что ЦСКА будет так низко в таблице КХЛ.

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил результаты ЦСКА, СКА и «Спартака » в текущем регулярном Fonbet Чемпионате КХЛ. ЦСКА на данный момент занимает 6-е место в таблице Западной конференции, СКА идет седьмым, «Спартак» расположился на 8-й строчке.

«Я не ожидал, что СКА, ЦСКА , «Спартак» будут так низко. Для меня это в определенной степени удивление, а с другой стороны – закономерный результат.

Больше всего меня удивляет результат ЦСКА. Все-таки тренер [Игорь Никитин ] – победитель Кубка Гагарина, приличный состав.

Однако команда не показывает ожидаемого результата на текущий момент. Это очень важно, что на текущий момент. В хоккее цыплят по осени считают, когда уже будут игры на вылет. Пока время все отточить есть», – сказал Дементьев.