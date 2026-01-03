  • Спортс
Разин об уходе Кузнецова из «Металлурга»: «Он не успевает в скорости. Его статус не позволил заставить себя тренироваться через «не могу» и занять чье‑то место»

Разин об уходе Кузнецова из «Металлурга»: это его решение.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Шанхаем» (7:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ заявил, что Евгений Кузнецов сам принял решение покинуть магнитогорский клуб и объяснил причины. 

– Расстались с Кузнецовым. Что стало точкой невозврата?

– Решение Евгения.

– Физически не готов или хоккей надоел?

– Смотрите, здесь [в «Шанхай Дрэгонс»] Борна Рендулич играет не последнюю роль. Вспомните, какую роль играл у нас: примерно такую же, как Кузнецов. Говорю, что так же не успевает в скорости. Джозефс так же не зацепился у нас.

У нас играют те ребята, которые подходят под наш хоккей. Женька, может быть, со временем бы влился. Заставить себя тренироваться через «не могу» и занять чье‑то место его статус не позволил.

У нас не играли Джонсон, Федоров, у нас и так длинная скамейка. Хочется дать всем поиграть. Женьке не нашлось места. Хочу пожелать удачи ему в новой команде, и чтобы он радовал нас своей птичкой, – сказал Разин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
